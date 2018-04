Bénabar, bientôt 49 ans : "Une teinture de cheveux" contre le temps qui passe

Le 16 juin prochain, Bénabar aura 49 ans, ultime anniversaire avant le passage à la cinquantaine. Un cap qui peut être mal vécu mais que le chanteur envisage sans crainte comme il le confie à Gala dans son numéro du 25 avril 2018 : "Je vais avoir 49 ans et ça ne me fait pas peur."

Ce temps qui passe, l'interprète de Feu de joie et de La Petite Vendeuse l'associe à son fils Manolo (14 ans) et à sa fille Ludmilla (9 ans), tous deux nés de sa relation avec Stéphanie qu'il a épousée en 2010. "Je suis ravi de voir mes enfants grandir ; je regarde parfois avec tendresse mes vieux potes qui courent après leur jeunesse, après leurs 25 ans", partage le membre de la troupe des Enfoirés. Bruno Nicolini (le vrai nom de Bénabar) se fixe malgré tout un objectif en avançant dans l'âge : "Ne pas devenir un vieux con."

Lorsque le journaliste de Gala évoque son changement de look et sa silhouette affinée, le compositeur-interprète ne nie pas apporter quelques retouches et avoir modifié son hygiène de vie : "Une teinture de cheveux, certes, et je me suis mis au sport sur le tard, comme bon nombre de quadras." Mieux vaut tard que jamais...

