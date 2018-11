Bénabar triomphe sous les yeux de Josiane Balasko, son mari et les VIP

Du 7 au 10 novembre 2018, Bénabar a rempli la salle du Grand Rex, dans le 2e arrondissement de la capitale, avec sa nouvelle tournée. L'interprète du tube Le Dîner a été applaudi par des millions de spectateurs parmi lesquels plusieurs personnalités.

On a ainsi pu voir défiler Josiane Balasko et son mari George Aguilar, Serge Lama, Alain Chamfort, Nagui et sa femme Mélanie Page, Bruno Salomone, Bruno Guillon, La Grande Sophie ou encore Jean-François Piège, Romane Serda, Raphaël Mezrahi, Jean-Luc Petitrenaud, Eric Jean-Jean, Catherine Salvador, Marc Chaumeil, Alexandre Tharaud, Alexandre Pesle, Gauvain Sers, Eric Lavaine, Charlie Bruneau, Tanguy Pastureau, Frédéric Bouraly, Frédéric Edelstein, Arthur Dupont, Pierre Jolivet, Valérie Expert, Yves Camdeborde...

Bénabar, qui se produit pendant près de deux heures dans une ambiance festive, a interprété les chansons de son nouvel album Le Début de la suite comme Feu de joie et La Petite Vendeuse. Le chanteur de 49 ans n'a pas manqué de chanter aussi ses tubes comme L'Effet papillon ou Je suis de celles. Sa tournée des Zénith se poursuit et s'achèvera le 15 décembre à Bruxelles. Elle reprendra au printemps lors des festivals. Il sera le 20 à Amnéville, le 21 à Strasbourg, le 23 à Grenoble, le 24 à Dijon.

À noter que, en 2019, on le retrouvera au cinéma dans Beaux Parents avec Josiane Balasko et Didier Bourdon. Mais aussi dans Victor et Célia, le nouveau film de Pierre Jolivet.

Thomas Montet