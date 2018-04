Bénabar, un clash avec Yann Moix dans ONPC : Sa grosse révélation !

Actuellement en pleine promotion de son nouvel album Le Début de la suite, Bénabar enchaîne les interviews. Ce mercredi 4 avril 2018, il était par exemple invité dans Les Grandes Gueules (RMC), l'occasion de faire une révélation sur son dernier passage dans On n'est pas couché (France 2).

En janvier 2016, le chanteur de 48 ans était l'invité de Laurent Ruquier. Et tout ne s'est pas passé comme il l'attendait. Bénabar a eu le droit à un vif échange avec Yann Moix. "Laurent Ruquier a été très loyal avec moi parce que je m'étais un peu énervé. Ça s'était mal passé avec Yann Moix, qui depuis s'est excusé donc tout va bien. (...) Je m'étais énervé et je lui avais demandé justement, pour ne pas participer au climat d'injures et d'agres­si­vité qui est un peu palpable, de couper le clash et il l'avait fait. Pour ça, je le remercie", a-t-il admis après avoir révélé que ça va mieux avec l'animateur aujourd'hui.

Bénabar ne pense pas pour autant se rendre de nouveau sur le plateau d'On n'est pas couché pour faire la promotion de son album. S'il change d'avis, il pourrait cette fois être confrontée à Christine Angot. Sans filtre, la chroniqueuse a déjà prouvé qu'elle ne passait pas par quatre chemins quand elle n'appréciait pas un projet.