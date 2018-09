Bénédicte Delmas affectée par la notoriété : "C'était très pesant"

De 1996 à 2008, Bénédicte Delmas a incarné Laure Olivier dans la série à succès de TF1 Sous le soleil. Depuis, elle a quitté le feu des projecteurs pour se consacrer à la réalisation. Un choix qu'elle ne regrette en rien comme elle l'a confié à nos confrères de Télé Loisirs : "Être devant la caméra ne me manque pas. Je cumule déjà deux métiers, celui de scénariste et celui de réalisateur. Et je rencontre beaucoup de comédiennes de ma génération qui sont beaucoup plus talentueuses que moi..."

La belle brune de 46 ans a ensuite admis avoir eu beaucoup de mal à affronter la notoriété, ce qui l'a poussée à stopper son métier de comédienne : "C'était très pesant. (...) Aujourd'hui à 46 ans, avec le recul, je peux dire que je l'ai très mal vécu. Mais je ne m'autorisais pas à mal le vivre, parce que je me disais que j'avais une chance énorme, que de nombreux projets ne marchent pas, que j'avais la chance de tourner dans une série plébiscitée par le public. C'est le public qui nous fait bosser. J'avais des sentiments très contradictoires et il fallait être cohérent : soit on est devant la caméra et on ne se plaint pas de ce qui va avec, soit on arrête d'être devant la caméra. C'est ce que j'ai fait."

Depuis, Bénédicte Delmas a réalisé certains épisodes de nombreuses séries telles que Plus belle la vie (France 3), Pas de secrets entre nous (M6), Sous le soleil de Saint-Tropez saison 2 (TFX), Section de recherche (TF1), Caïn (France 2) ou Tandem (France 3). "Je viens de terminer deux épisodes de la série Mongeville, prochainement sur France 3. Et je vais commencer la préparation de deux épisodes de Clem, la fin de la saison 9. Le tournage se fera en janvier", a-t-elle précisé.

Elle a également monté son propre projet, un téléfilm intitulé Elles, les filles du Plessis.