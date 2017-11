Benjamin Biolay et son ex Chiara Mastroianni : Ils passent leur "vie ensemble"

La comédienne Chiara Mastroianni et le chanteur et juré de Nouvelle Star Benjamin Biolay étaient les invités de C à vous sur France 5 le 22 novembre afin de parler de leur collaboration sur le titre ¡ Encore Encore ! extrait de l'album Volver et pour l'interpréter. L'occasion de voir combien les deux ex sont restés proches...

"Votre complicité est belle à voir et à écouter. Votre duo est brûlant...", leur lance Anne-Elisabeth Lemoine. Benjamin Biolay préfère le terme "caliente", mais force est de reconnaître qu'avec ce nouveau titre, l'ancien couple montre qu'il est tout à fait possible de travailler et de rester en bons termes avec son ex. "Votre complicité inusable, vous continuez à partager les mêmes passions, les mêmes centres d'intérêt, vous continuez à passer votre vie ensemble quoi !", demande la présentatrice. Les parents d'Anna (14 ans) acquiescent !

Cette chanson aux accents érotiques n'est pas leur première collaboration. Alors qu'ils étaient toujours en couple, ils avaient fondé en 2004 le groupe Home – à qui l'on doit la très belle Ballade du mois de juin –, préférant ne pas associer leurs deux noms : "C'était une question de pudeur car, dans la vie, on était ensemble. C'était compliqué de faire oublier ça", explique Chiara Mastroianni. En riant, elle reconnaît avoir dit qu'ils pourraient "lancer une campagne The Kooples mais version couple séparé".

Dans les pages du magazine Elle en juin dernier, Chiara Mastroianni avait évoqué à coeur ouvert leur relation : "Je dis pour blaguer qu'on s'entend mieux maintenant qu'avant ! On a une super relation, c'est vrai. C'est le fruit d'une volonté, parce qu'on a un enfant ensemble. Je n'ai jamais connu mes parents ensemble, mais ils ont toujours fait en sorte de se voir en tant qu'amis pour moi. Le côté famille recomposée, c'est une seconde nature... même si cela demande des efforts, il ne faut pas se mentir."