Benjamin Biolay : Le jour où on lui est tombé dessus à cause d'Élodie Frégé

Nouvelle Star fera prochainement son grand retour ! Le 1er novembre prochain, M6 diffusera le premier numéro de la nouvelle saison. Le public découvrira ainsi les premiers pas des jurés Benjamin Biolay, Coeur de Pirate, la conseillère en images Nathalie Noennec et le producteur Dany Synthé, qui a notamment collaboré avec Maître Gims ou encore MHD.

À cette occasion, l'interprète de La Superbe s'est confié au Télé Obs sur cette belle aventure qu'il est en train de vivre. Et il s'est félicité d'être une fois de plus là où on l'attendait le moins : "J'ai l'habitude que les gens soient surpris par mes décisions. Quand j'ai travaillé avec Isabelle Boulay ou Henri Salvador, on m'a dit : 'Ne fait pas ça.' Quand j'ai réalisé l'album d'Élodie Frégé, qui sortait de la Star Academy, tout le monde m'est tombé dessus (...). C'est bien de ne pas vivre dans une bulle d'artiste indépendant. Je suis un peu la gauche du programme.."

Si l'émission est à la recherche d'une nouvelle star, le chanteur a admis en rechercher plusieurs afin de collaborer avec des artistes différents "plus pop, plus jazz ou plus rap". "Je me fiche un peu du gagnant ou de la gagnante. De toute façon, les participants à la Nouvelle Star qui ont réussi ne l'ont pas remportée. Et ce sont des artistes que j'estime : Camélia Jordana, Julien Doré, Amel Bent", a-t-il ajouté.

Et les candidats dont l'univers ne lui plaira pas auront parfois le droit à une critique cash dont il a le secret, même si lui a avoué qu'il n'aurait pas pu se prêter à l'exercice : "Je serai cash s'il y a lieu de l'être. Mais ce serait épouvantable d'être méchant dans ces circonstances. Après, il peut y avoir des phrases qui sortent un peu vite. Mais bon, c'est comme dans la vie, il y a des gens qui adorent se faire casser la gueule dans les bars. Eh bien on en trouve aussi à la Nouvelle Star. Ce qui est bien, c'est que je vais enfin pouvoir donner mon avis sur un truc pour lequel j'ai un minimum de compétences."

Les candidats n'ont donc qu'à bien se tenir !