Benjamin Biolay payé 500 000 euros pour Nouvelle Star ? Il recadre Maxime Guény

Le chanteur Benjamin Biolay n'est pas content.

Alors que les téléspectateurs de M6 attendent l'artiste avec impatience dans son nouveau rôle de juré pour Nouvelle Star, voilà que des rumeurs entourant son cachet viennent gâcher quelque peu la fête. En effet, le chroniqueur de Touche pas à mon poste Maxime Guény a récemment annoncé sur l'antenne de C8 que le chanteur de 44 ans allait toucher 500 000 euros pour sa participation au programme musical. Un cachet soi-disant deux fois supérieur à ceux de ses camarades Dany Synthé, Béatrice Martin (Coeur de Pirate) et Nathalie Noennec.

Désireux de nier ce chiffre mirobolant, Benjamin Biolay a pris la parole lors d'un entretien accordé à nos confrères de Télé-Loisirs.fr. "J'aime bien être payé quand je travaille mais comme ma musique marche plutôt bien, je n'ai pas fait ça pour l'argent", a-t-il statué avant de répondre plus directement à Maxime Guény : "Un journaliste de l'équipe de Cyril Hanouna a cru possible d'inventer un chiffre et de dire que c'est une info. Quand on est dans ce genre d'approximation et ce manque d'éthique absolu, je ne peux même pas commenter..."

Nouvelle Star 2017, c'est le 1er novembre à 21h sur M6 !