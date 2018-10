Benjamin Biolay : Sa réponse cash aux critiques d'Eddy Mitchell

Eddy Mitchell ne se gêne pas pour tâcler des chanteurs aussi reconnus que David Bowie, Christine and The Queens ou Benjamin Biolay. Mais ce dernier n'est pas non plus du genre timide lorsqu'il s'agit de se défendre. Preuve en est sur Instagram ce jeudi.

Benjamin Biolay répond aux critiques d'Eddy Mitchell sur Instagram, le 25 octobre 2018.

Cette attaque directe refaisant surface, Benjamin Biolay a finalement répondu sur son compte Instagram, ce 25 octobre. À la question de savoir "Où sont les grandes voix ?", l'interprète de 45 ans s'est contenté de lui écrire dans sa plus belle prose : "Elles sont dans ton cul duschmoll." Ça à le mérite d'être clair !

Abonnez-vous à Purepeople sur facebook

À ne pas rater