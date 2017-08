Benjamin Castaldi "à deux doigts" de quitter les réseaux sociaux : Il s'explique

Les internautes peuvent parfois être cruels, Benjamin Castaldi en a bien conscience. En effet, son épouse Aurore Aleman en a fait les frais il y a quelques semaines, en marge de son passage dans Touche pas à mon poste, sur C8. "Quand elle est venue dans l'émission, la saison dernière, les réactions sur Twitter étaient très mitigées, voire négatives", a lancé le chroniqueur de Cyril Hanouna dans les colonnes de Closer.

Des critiques qui agacent Benjamin Castaldi, comme il l'a fait savoir auprès de nos confrères : "Je suis à deux doigts de clôturer tous mes comptes. Parfois, je suis à la limite de répondre aux internautes qui critiquent de manière virulente. C'est tellement injuste. Sur les réseaux, on te fait un procès pour tout !"

Les propos tenus par le père de Julien Castaldi, chroniqueur dans le Mad Mag (NRJ12), font également écho à la polémique survenue il y a quelques semaines. Seize ans après Loft Story, Benjamin Castaldi et Loana s'étaient retrouvés afin de tourner une publicité pour un jacuzzi. Un clin d'oeil à la scène d'amour entre la grande gagnante du jeu d'enfermement et son amant de l'époque, Jean-Édouard.

Seulement, très vite, la vidéo a été jugée grossophobe, sexiste et dégradante. En juin dernier, sur le plateau de Touche pas à mon poste, l'animateur de 47 ans avait réagi : "Moi je ne ferai plus rien. J'ai les boules. Quand on fait une chose qui est censée être du second degré et de l'humour, ça devient polémique. Moi, je ne suis ni anti-gros ni anti-rien. On est juste là pour se marrer et c'est mal perçu."