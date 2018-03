Benjamin Castaldi au régime : "C'est très dur..."

Benjamin Castaldi n'a pas mis ses bonnes résolutions de côté. Le chroniqueur de TPMP s'est mis en tête de perdre du poids.

Pour ce faire, il a commencé par faire des séances de cryothérapie et à surveiller son alimentation. "Ça consiste en fait à congeler la graisse. Là où il y a de la graisse, on congèle et après ça disparaît", avait-il confié en Story Instagram, vendredi 23 février 2018, tout en précisant que les résultats seront visibles un mois plus tard. Et ce jeudi 15 mars, le mari d'Aurore Aleman a annoncé en vidéo qu'il s'était remis au sport.

"Petit point régime, j'espère que vous êtes en forme. En tout cas moi je me sens mieux après un mois et presque une semaine de régime. J'ai ré-attaqué le sport, je suis au taquet. Je pense que d'ici une petite quinzaine de jours, je commencerai des selfies ambiance torse nu, ambiance cul-nu, ambiance tout nu en fait", a confié Benjamin Castaldi dans un premier temps.

Il a ensuite conseillé à ses abonnés qui souhaitent aussi se délester de quelques kilos de s'y mettre afin de se sentir mieux dans leur peau : "Si parfois vous ne savez pas comment faire pour vous remettre en forme, prendre soin de vous... C'est très dur au début, mais plus on avance et plus on se sent mieux (...). Pour s'aimer un peu, il faut commencer à faire attention à soi."