Benjamin Castaldi : Au régime pour perdre son "ventre dégueulasse" !

Et afin d'atteindre son objectif, l'époux d'Aurore Aleman – laquelle est semble-t-il derrière la caméra pour cette courte vidéo – va devoir enchaîner les séances ciblant le cardio et les abdos. Enfin, cet entraînement intensif s'accompagnera d'une alimentation saine et équilibrée, comme l'indique Hassen.

Pour rappel, Julien Castaldi – fils de l'animateur et sa première épouse Valérie – a, avant son père, perdu plus de 40 kilos en un an et demi. Le chroniqueur du Mad Mag de NRJ12 avait indiqué avoir suivi un régime strict associé à des séances de sport intensives.

Rendez-vous dans quinze jours afin de savoir si Benjamin Castaldi a relevé son défi. S'il échoue, l'ancien animateur de Secret Story prendra son coach Hassen en otage, comme il l'a ironiquement lancé.