Benjamin Castaldi, comblé avec Aurore, dévoile les images du "mariage de sa vie"

Le 27 août 2016, Benjamin Castaldi épousait Aurore Aleman lors d'une grande cérémonie organisée dans le Sud de la France. Depuis ce jour, l'animateur de 47 ans et chroniqueur de Touche pas à mon poste (C8) file le parfait amour avec sa quatrième épouse.

Pour preuve, lundi 29 janvier 2018, "Benji" a pris le soin de publier une vidéo très romantique sur son compte Instagram personnel. Sur celle-ci, on pouvait découvrir des images en noir et blanc de son mariage avec Aurore ! "27 août 2017... Le mariage de ma vie... Voici les images du bonheur de ma vie", indiquait-il en légende... en se trompant au passage dans la date de son mariage.

Bien entendu, les admirateurs et admiratrices de Benjamin Castaldi n'ont pas tardé à se manifester après cette publication. "Du bonheur, encore du bonheur... Je vous souhaite cher Benjamin à vous et à votre moitié beaucoup de bonheur", "Je te souhaite que ça dure... Ça changera !", "Ça avait l'air d'être la folie votre mariage... Et les mariés sont sublimes", "Vous formez un très joli couple", pouvait-on lire dès les premières réactions.

À propos de sa relation sans nuage avec Aurore – qui a notamment été directrice de casting pour Secret Story –, Benjamin Castaldi confiait à Purepeople.com il y a quelques mois : "J'ai rencontré une femme formidable, Aurore. On se marre bien tous les deux. J'ai un peu passé un casting avec elle. J'ai dû faire mes preuves pendant quelques jours", avait-il lâché.

De son côté, Aurore a également publié un extrait vidéo de son mariage... mais en couleurs !