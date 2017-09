Benjamin Castaldi entouré de ses trois fils en Corse : Un cliché rare !

Benjamin Castaldi est très fier de ses trois fistons.

Récemment de visite en Corse, à Bonifacio, pour assister en famille au mariage de sa demi-soeur Clémentine - fille de Catherine Allegret et du comédien Maurice Vaudaux -, le chroniqueur de Touche pas à mon poste (C8) a profité de l'occasion pour prendre la pose avec ses garçons, Julien (21 ans), Simon (17 ans) et Enzo (13 ans), dimanche 24 septembre.

"Padre... et fils", a indiqué la star de 47 ans sur Instagram en légende d'un cliché 100% masculin où on le voit prendre la pose tout sourire. "Une belle brochette d'hommes", "Vous avez de très beaux garçons, bravo", "Vous êtes tous magnifiques", ont commenté certains internautes ravis de découvrir cette rare photo de famille.

De son côté, Julien Castaldi - actuellement chroniqueur dans le Mad Mag de NRJ12 - a publié un cliché de ses deux frères et lui avant d'ajouter une citation en guise de légende. "Le temps que passe un roi à gouverner ressemble à la course du soleil. Un jour viendra où le soleil éteindra sur père sa lumière et se lèvera pour faire de nous les nouveaux rois", pouvait-on lire sur sa page.

Pour rappel, Julien et Simon sont nés de l'union de Benjamin Castaldi et Valérie Sapienza (ils ont été mariés de 1993 à 2001) tandis qu'Enzo est le fruit des amours de l'animateur avec Flavie Flament (unis de 2002 à 2008).