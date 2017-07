Benjamin Castaldi et Aurore comblés: Photos de vacances de la famille recomposée

Ainsi, Benjamin Castaldi et sa tendre épouse Aurore prennent la pose en amoureux. "Partout avec mon amour...", a légendé le chroniqueur de Cyril Hanouna dans Touche pas à mon poste (C8). La jeune Louise a également posté quelques clichés avec son célèbre beau-père. Enfin, Aurore, directrice de casting pour la société Endemol, a dévoilé un cliché de sa fille et elle ainsi qu'un autre de Louise et Enzo.

S'il s'est semble-t-il arrêté à San Francisco, et plus précisément à l'hôtel Fairmont, le couple est d'abord passé par Las Vegas. Et, sur place, Benjamin et Aurore ont passé un moment avec Estelle Denis et Raymond Domenech à l'occasion du tournoi de poker Winamax, comme en témoigne un cliché pris au chic hôtel Bellagio.