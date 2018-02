Benjamin Castaldi et Aurore : La famille s'agrandit avec Bella !

Bien sûr, les internautes ont été nombreux à le féliciter. Certains, en revanche, lui ont rappelé qu'adopter un chien rime avec quinze ans de responsabilité.

Nul doute que les fils de Benjamin Castaldi – Enzo (14 ans), né de son ex-relation avec Flavie Flament, Julien (21 ans) et Simon (17 ans) – nés de son premier mariage avec Valérie Sapienza – l'aideront à promener Bella et à jouer avec elle.

Quelques minutes plus tard, l'ancien animateur de Loft Story a publié une deuxième photo sur laquelle apparaissent deux chiots. "Et de deux", a-t-il inscrit. Pour l'heure on ne sait pas s'il s'agit d'une boutade ou non. En tout cas, nous adressons toutes nos félicitations au couple pour l'arrivée de cet adorable nouveau membre dans leur vie de famille.