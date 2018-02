Benjamin Castaldi et sa famille menacés de mort : Il sort les crocs !

Chroniqueur de TPMP, un métier à risques.

Tout au long de la semaine, l'équipe de Cyril Hanouna a abordé la polémique autour de la candidate de The Voice 7 (TF1) Mennel. Des débats qui ont provoqué de vives tensions entre certains chroniqueurs de TPMP. Après avoir eu une grosse altercation avec Benjamin Castaldi, Agathe Auproux a été attaquée Géraldine Maillet et Matthieu Delormeau à la suite de ses propos tenus à l'encontre de "Benji". Des critiques qui l'ont poussée à quitter le plateau en direct jeudi dernier.

Cyril Hanouna a alors souhaité revenir sur tout ce qu'il s'est passé. L'occasion de découvrir que Benjamin Castaldi a été menacé de mort sur les réseaux sociaux après qu'il a donné son opinion tranchée sur Mennel. "J'ai 45 menaces de mort par minute, des insultes comme 'on va n***** ta mère, tes enfants.' Déversez ce que vous voulez, je maintiens ce que je pense. Elle n'avait plus rien à faire dans l'émission et je le redis. Maintenant, lâchez la grappe à mes enfants et ma femme", s'est-il indigné. Après quoi, il a redis le fond de sa pensée concernant la jeune chanteuse.

Est ensuite venu le tour de Géraldine Maillet d'admettre qu'elle a reçu de nombreuses menaces de mort, mais qu'elle ne souhaite pas se victimiser.