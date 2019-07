Benjamin Castaldi et ses fils complices : belle photo du "clan des Castaldi" !

Benjamin Castaldi est un papa comblé ! À 49 ans, il est fier de ses fils Julien (22 ans), Simon (19 ans) – tous les deux nés de ses amours avec sa première épouse Valérie Sapienza – et Enzo (15 ans), fruit de son union avec l'animatrice de télévision et de radio Flavie Flament. Sur Instagram, le chroniqueur de Cyril Hanouna dans Touche pas à mon poste (C8) a pris la pose avec ses fils le temps d'une réunion de famille.

Ce lundi 1er juillet 2019, Benjamin Castaldi a publié une nouvelle photo sur le réseau social de partage d'images. Il s'agit d'un cliché en noir et blanc sur lequel il prend la pose lunettes de soleil vissées sur le nez et surtout entouré de ses trois fils. Une belle complicité émane de ce cliché en noir et blanc du "clan des Castaldi" comme l'a précisé l'ancien animateur de Secret Story en légende. La bande de Cyril Hanouna profite des vacances d'été avant de revenir sur C8 à la rentrée. Et c'est à sa façon que Benjamin Castaldi savoure ce premier jour de juillet, avec ses fils à Paris.