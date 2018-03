Benjamin Castaldi largué par SMS par Flavie Flament : "C'était violent"

On en apprend tous les jours sur la vie personnelle des chroniqueurs de Touche pas à mon poste (C8). Mardi 20 mars, Benjamin Castaldi a par exemple déclaré s'être fait larguer par SMS par son ex-femme Flavie Flament !

Au départ l'homme de 47 ans n'a pas souhaité révéler l'identité de celle qui s'était débarrassé de lui si violemment. Mais Cyril Hanouna, en lançant au hasard qu'il s'agissait de Flavie Flament, a vu juste : Castaldi a acquiescé.

Alors, que s'est-il passé ? "Je faisais la matinale sur RTL2. Je partais assez tôt le matin, je revenais après l'émission et je faisais une petite sieste parce que j'étais fatigué. J'ouvre ce téléphone et j'ai ce texto qui me dit : 'Voilà c'est fini.' C'est ouf et je vous jure que c'est vrai", a-t-il expliqué.

Ajoutant ne pas avoir été un mari "parfait et exemplaire", celui qui est aujourd'hui en couple avec la belle Aurore a continué de faire des révélations sur ce SMS "violent". "Le texte était assez concis et ça m'a marqué. C'était un assez beau message d'ailleurs : 'Mes jambes ne me portent plus, je sais que tu prendras soin du petit, je m'en vais.'" Rappelons que l'ancien couple a eu un enfant ensemble, Enzo, aujourd'hui âgé de 14 ans.

Ce n'est pas la première fois que l'ex Monsieur télé-réalité de TF1 raconte cette anecdote. Elle figure notamment dans son autobiographie Pour l'instant tout va bien, (éditions de L'Archipel).