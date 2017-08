Benjamin Castaldi, le drame de son enfance : "Ma grand-mère m'a sauvé la vie"

Plus jeune, Benjamin Castaldi a échappé au pire. Dans les colonnes de Paris Match, le chroniqueur de Cyril Hanouna dans Touche pas à mon poste (C8) a raconté le drame de sa vie. Véritable casse-cou à l'âge de 7 ans, il "joue à Robinson Crusoé" dans la maison de campagne d'Autheuil-Authouillet que sa grand-mère Simone Signoret partage avec Yves Montand. "Curieuse", cette dernière "adore qu'[il] lui raconte [ses] périples".

En vadrouille avec ses copains du village, Benjamin Castaldi tombe un jour sur ce qui constitue à ses yeux un véritable trésor : une carrière de sable désaffectée. "Nous y passons nos journées à creuser le sol, à construire des galeries souterraines, à nous inventer un château troglodytique, raconte l'époux d'Aurore Aleman. Le sable, humide et malléable, devient notre terrain de jeu, notre refuge."

Certains copains sont morts

Mais, dès lors que Simone Signoret découvre l'existence de ce "royaume souterrain", elle s'affole et interdit formellement à son petit-fils d'y retourner. Benjamin Castaldi se souvient avoir trouvé cette décision "injuste", du moins le temps d'un instant. "Quelques heures plus tard, le village, d'habitude si paisible, est tiré de son silence par un vacarme retentissant", explique-t-il. Camions de pompiers et voitures de police défilent sous les yeux du petit garçon et de sa grand-mère.

Et d'expliquer : "Mes copains ont eu un accident. En voulant poursuivre la construction de notre cachette, ils se sont fait ensevelir sous des tonnes de sable. Certains sont morts. C'est le choc. Ce jour-là, ma grand-mère m'a sauvé la vie."

Une anecdote à retrouver en intégralité dans le magazine Paris Match, en kiosques ce jeudi 10 août 2017.