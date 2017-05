Benjamin Castaldi : Mots d'amour à Aurore, moment de folie avec son fils Enzo

Ensemble depuis fin 2014, Benjamin Castaldi et Aurore Aleman se sont mariés le 27 août dernier dans le Sud de la France. Et entre eux, c'est l'amour fou. Le chroniqueur l'a d'ailleurs une fois de plus crié haut et fort pas plus tard que le week-end dernier.

L'ex-présentateur de Secret Story a dévoilé sur son compte Instagram un selfie de lui posant aux côtés de sa femme, tous les deux dotés de lunettes sur le nez. Un cliché simplement légendé : "Je l'aime." Et accompagné de deux émoticônes coeur.