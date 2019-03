Benjamin Castaldi "peiné" : Révélations sur sa discussion avec Line Renaud

Lundi 25 mars 2019, Cyril Hanouna était comme chaque jour aux commandes de Touche pas à mon poste, sur C8. Et Benjamin Castaldi (48 ans), qui se trouvait autour de la table des chroniqueurs, n'a pas échappé à une question sur son coup de gueule contre Line Renaud.

Encore très touché par les déclarations de l'actrice, chanteuse et ancienne meneuse de revue de 90 ans à l'encontre de sa grand-mère Simone Signoret, le mari d'Aurore Aleman a confié : "Elle m'a vu naître quasiment, c'est dommage. Line est plutôt très gentille et je n'ai pas compris cette attaque très très gratuite." Il a ensuite admis l'avoir eue au téléphone pour s'expliquer et a assuré qu'elle était "embêtée" et ne voulait "pas dire du mal" de l'actrice oscarisée en 1960 pour son rôle dans Les Chemins de la haute ville, un film de Jack Clayton.

"Mais franchement, ça m'a vraiment blessé parce que c'était ma grand-mère et je ne veux pas qu'on dise que ma grand-mère trempait un croissant à 10h du mat' dans un pastis. Je trouve ça blessant, un peu humiliant et c'est vrai que dans les artistes qui ont jalonné le siècle dernier, c'est quand même une des femmes qui a fait le plus pour les autres. Donc ça ma fait ch**r. (...) En plus, ce n'est pas vrai. Il y a une période où effectivement elle avait tendance à boire un peu, mais elle ne se tapait pas des croissants qu'elle trempait dans le pastis", a précisé Benjamin Castaldi. Il assure toutefois ne plus en vouloir à Line Renaud, même si elle l'a peiné.

Rappel des faits

Pour rappel, c'est à l'occasion d'une interview pour nos confrères de Paris Match que Line Renaud a fait cette déclaration qui a beaucoup agacé l'ex-animateur de TF1 : "Je fais la fête de temps en temps mais je ne commence pas à boire de l'alcool au réveil, comme Simone Signoret qui, dès 10h du matin, trempait ses croissants dans le pastis à La Colombe d'or..."

Après avoir découvert ces propos, Benjamin Castaldi a publié un message vidéo sur Instagram pour crier sa colère : "Je découvre ce matin que Line Renaud, pour qui j'ai au demeurant beaucoup de respect, dit des horreurs sur ma grand-mère et je commence à être sérieusement lassé par toutes ces personnes qui attaquent ceux qui ne sont plus là. Et principalement quand ce sont des artistes qui ne sont pas à l'origine de génocides et qui plutôt dans leur vie ont fait en sorte que le monde aille mieux, qui ont consacré du temps pour les autres, qui ont offert du bonheur et à défaut de bonheur ont proposé un talent qui a été parfois et souvent partagé et apprécié. Donc foutez la paix à tous ceux qui ne sont plus là. Foutez la paix à Johnny, foutez la paix à ma grand-mère et foutez la paix à tous ceux qui n'ont plus la chance de pouvoir se défendre. Ça commence sérieusement à me casser les couilles. Voilà, à bon entendeur, salut !"