Benjamin Castaldi : Pourquoi il a refusé de présenter DALS avec Flavie Flament

Mercredi 20 juin 2018, l'arrivée de Camille Combal chez TF1 a été officialisée par la première chaîne française elle-même. Après six belles années dans Touche pas à mon poste, l'ancien chroniqueur prendra les commandes de Danse avec les stars. Cette annonce n'est d'ailleurs pas passée inaperçue et a vivement fait réagir la bande de La Télé même en été, animée par Benjamin Castaldi sur C8.

Entouré de ses chroniqueurs, Benjamin Castaldi a commenté le nouveau projet de Camille Combal sur TF1. C'est à ce moment-là que le présentateur de 48 ans – qui remplace Cyril Hanouna pendant l'été – a fait une révélation surprenante. Selon lui, TF1 lui avait déjà proposé d'animer Danse avec les stars en 2011 et ce, en compagnie de celle qui était déjà son ex-femme, Flavie Flament. "Quand ils ont lancé le format, à l'époque, j'étais à TF1 et ils avaient envisagé de le faire avec moi et Flavie Flament, en duo", a-t-il avoué.

Benjamin Castaldi avait vite refusé cette offre de TF1. "Franchement, ça ne m'intéressait pas du tout, le format", a-t-il ensuite déclaré. Taquin, Jean-Michel Maire a lancé : "Tu as toujours le nez creux, toi !"