Benjamin Castaldi : Pourquoi sa femme Aurore a quitté TPMP !

Entre Benjamin Castaldi et sa femme Aurore Aleman, c'est l'amour fou ! Le couple, uni depuis 2016, partage tout, enfin presque... En effet, l'animateur télé et l'ex-directrice de casting ont essayé d'étendre leur complicité à la télévision dans l'émission Touche pas à mon poste sur C8. Mais après une apparition seulement en début de saison 2017, Aurore Aleman n'est plus jamais revenue partager le plateau avec son mari.

Dans une interview pour nos confrères de Télé Loisirs, Benjamin Castaldi revient sur la participation express de sa chère et tendre dans l'émission phare de Cyril Hanouna. "Si elle n'est pas revenue, cela vient sans doute de moi. Cyril a vu ma tête quand ma femme était sur le plateau et je ne suis pas sûr que j'étais très à l'aise...", a-t-il confié.

Pourtant, ces deux-là avaient déjà été amenés à travailler ensemble auparavant, bien avant qu'ils ne tombent amoureux. C'est grâce à l'émission de télé-réalité Secret Story qu'ils se rencontrent, lui était alors animateur du programme et elle casteuse. Mais s'il est fréquent de trouver l'amour au travail, il n'est pas toujours simple de le vivre comme ils ont pu nous le prouver !

Le départ d'Aurore Aleman n'a cependant pas empêché Benjamin Castaldi de poursuivre son ascension dans TPMP. Il prend d'ailleurs les rênes du show pendant deux semaines à partir de ce lundi 18 juin et assure ainsi le remplacement de Cyril Hanouna parti en vacances.