Benjamin Castaldi, prostitution dans la télé-réalité : Ses nouvelles révélations

L'affaire avait fait grand bruit. En 2017, Jeremstar avait évoqué dans Les Terriens du dimanche la prostitution dans la télé-réalité. L'ex-chroniqueur de Thierry Ardisson avait proposé une interview dans laquelle une candidate de télé-réalité restée anonyme avait dévoilé ce qu'elle prétendait être les coulisses de la prostitution et de l'escorting dans son milieu. Des confidences qui avaient fait grand bruit et qui continuent de faire parler. Pour preuve, l'équipe de TPMP les évoquées jeudi 11 avril 2019.

Benjamin Castaldi, qui a animé Loft Story (M6, en 2001 et 2002) et secret Story (TF1, entre 2007 et 2014), a confirmé que certaines participantes "avaient un passé de callgirl" : "On s'est rendu compte que certaines candidates avaient un passé de callgirl parce que c'est filmé 24/24, elles parlent dans une langue étrangère, a-t-il lancé. On s'est douté de quelque chose et on a vite compris que certaines avaient une double vie... Plus tard, c'est devenu le code Dubaï. (...) Certaines disaient : 'Je ne vais pas rester une semaine de plus vu ce que je perds comme pognon, ça commence à me saouler de rester avec vous.'"

Il explique ensuite que personne n'a réagi du côté de la production parce que "c'est un métier comme un autre". "Plus on a avancé dans les années, plus les candidates avaient un double métier", a-t-il conclu. Des propos confirmés par Émilie Amar, une ex-candidate de Friends Trip et des Anges. Et concernant la drogue, elle a admis : "La production savait qu'on prenait des drogues. Le staff nous accompagnait pour aller chercher nos drogues." Des déclarations qui ont, sans surprise, choqué autour de la table.