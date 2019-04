Benjamin Castaldi : Sa grosse amputation de salaire pendant Secret Story

Le Parisien a sorti un papier croustillant sur les contrats d'assurance des stars de la télévision. On y apprend notamment que Cyril Hanouna n'a pas le droit de skier et Audrey Crespo-Mara, de faire du scooter. Quant à Benjamin Castaldi ? Lui non plus, à l'époque de TF1, n'était pas libre de faire ce qu'il désirait. Révélations et surtout étonnante information sur son salaire.

Au moment où il présentait Secret Story, le chroniqueur de Touche pas à mon poste (C8) avait interdiction absolue de participer à un concours d'équitation de saut d'obstacles, ce qui était pourtant sa passion. Mais, comme le révèle un proche, il ne se privait pas pour y aller quand même. "Il me disait : 'Tu n'en parles pas à la direction de TF1, hein ?'", révèle la source. Un secret bien gardé, contrairement à son accident de moto qui avait fait la une des journaux en 2012.

Le 23 juin de cette année, Benjamin Castaldi a eu un grave accident de la route sur le périphérique parisien. Une voiture avait déboîté et il s'était retrouvé au sol avec sa moto. Résultat : la clavicule et des côtes cassées et TF1 contrainte de demander à Nikos Aliagas de le remplacer au pied levé à la présentation de Secret Story. "Ce jour-là, on m'a engueulé et empêché de remonter sur une moto. J'ai aussi eu deux semaines de salaire en moins [environ 75 000 euros, NDLR]", déclare-t-il. Une sacrée somme !

En janvier 2018, dans Touche pas à mon poste, il avait déjà donné des indications sur le salaire qu'il percevait sur TF1 de 2007 à 2008 lorsqu'il présentait l'émission 1 contre 100. "J'avais 12 000 euros par épisode. J'en tournais cinq par jour, voire sept." Un salaire qui pouvait donc grimper jusqu'à 84 000 euros par jour de tournage !

Malgré cet accident, l'animateur de 49 ans continue d'être un adepte du deux-roues. Ce qui n'est pas sans risque. Le 6 décembre 2018, il a eu un autre accident de la route.