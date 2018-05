Benjamin Castaldi : Son adorable photo de famille avec sa première femme

De nouveau nostalgique, Benjamin Castaldi a dévoilé une ancienne photo sur les réseaux sociaux qui a fait sensation. On y découvre le chroniqueur de "Touche pas à mon poste " plus jeune avec ses deux fils et sa première femme.

"Punaise, j'ai pris un coup de pelle .... @simon_castaldi et @julien_castaldi1 ont bien changé", s'amusait-il en légende de cette image qui remonte à près de dix-huit ans. Les commentaires drôles et positifs ont bien évidemment été nombreux. "Vous êtes rayonnants. Nous changeons tous", pouvait-on lire. Vivement la prochaine photo de famille !

