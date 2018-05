Benjamin Castaldi : Son bel hommage à sa grand mère Simone Signoret !

Benjamin Castaldi est très actif sur les réseaux sociaux ! Sur son compte Instagram, le chroniqueur de Touche pas à mon poste (C8) ne manque jamais une occasion de partager son quotidien avec ses 220 000 abonnés. D'ailleurs, quand il ne publie pas des photos de sa famille – marié à Aurore Aleman, il est père de trois garçons issus de relations précédentes, Julien (21 ans), Simon (17 ans) et Enzo (13 ans) – et de ses chiens, le complice de Cyril Hanouna ressort d'anciennes images adorables et émouvantes.

Ce 16 mars 2018, Benjamin Castaldi s'est en effet montré nostalgique. L'animateur de 48 ans a posté une photo de lui avec sa défunte grand-mère, Simone Signoret, lorsqu'il était enfant. On peut admirer le duo très uni ! Touché par sa publication, il en a profité pour rendre hommage à l'une des icônes du cinéma français : "Elle me manque tellement ... #nostalgia #amour #souvenir." Les commentaires positifs se sont très vite multipliés !