Benjamin Castaldi très amoureux d'Aurore : Leur selfie romantique...

Le 27 août dernier, Benjamin Castaldi épousait Aurore Aleman lors d'une grande cérémonie festive organisée dans le Sud de la France. Depuis ce jour heureux, l'animateur de 46 ans actuellement chroniqueur dans Touche pas à mon poste (C8) file le parfait amour...

Pour preuve, dimanche 12 mars 2017, "Benji" a pris le soin de publier un selfie très romantique sur son compte Instagram personnel. "In Love <3 <3 <3", a-t-il indiqué en légende d'un cliché en noir et blanc sur lequel on le voit prendre la pose avec sa compagne à bord d'un avion. Bien entendu, les admirateurs et admiratrices de Benjamin Castaldi n'ont pas tardé à se manifester après cette publication. "Vous êtes tellement beaux les amoureux", "Ta chérie d'amour est magnifique ! Bisous les amoureux", "Trop jolie cette photo", pouvait-on lire dès les premières réactions.

À propos de sa relation sans nuage avec Aurore – qui est notamment directrice de casting pour Secret Story –, Benjamin Castaldi s'est quelque peu dévoilé en octobre dernier lors d'un entretien accordé à Purepeople.com. "J'ai rencontré une femme formidable, Aurore. On se marre bien tous les deux. J'ai un peu passé un casting avec elle. J'ai dû faire mes preuves pendant quelques jours", avait-il lâché.

Le 3 décembre dernier, Benjamin et Aurore s'affichaient déjà ensemble à l'occasion des Longines Masters qui avaient lieu au parc des expositions de Villepinte, en Seine-Saint-Denis. Lors de ce rendez-vous équestre, le papa de Julien Castaldi s'était métamorphosé en nounours au grand coeur.