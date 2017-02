Benjamin Castaldi très fier de son fils Julien pour sa première dans le Mad Mag

Mercredi 8 février, Julien Castaldi, fils aîné de Benjamin Castaldi, faisait ses premiers pas en tant que chroniqueur dans le Mad Mag de NRJ12. En pleine émission, le jeune homme de 20 ans a reçu le soutien de son plus grand fan : son célèbre papa !

Alors qu'il se montrait un brin timide assis au milieu d'Emilie Picch, Aymeric Bonnery et Benoît Dubois, l'animatrice Ayem Nour a en effet dévoilé une vidéo de l'ancien animateur de Secret Story devenu chroniqueur dans Touche pas à mon poste sur C8.

"Mon fiston, je voulais te faire des gros bisous pour cette première, je sais que tu dois être un peu stressé, un peu tendu, un peu nerveux, mais je ne suis pas inquiet. Premièrement, je suis fier de toi, deuxièmement, ça va bien se passer, troisièmement, les gens avec qui tu vas travailler, la grande majorité c'est moi qui les ai fait naître. T'es entre de très bonnes mains ! Voilà, je t'aime, sois bon, on se retrouve tout à l'heure au resto pour fêter ça. Je t'embrasse fort mon fils !", lançait celui que tout le monde appelle affectueusement "Benji".

De retour en plateau, Julien Castaldi a commenté pudiquement : "Oui, mon père c'est mon modèle. Au niveau de la réussite, il n'y a rien à dire, c'est mon modèle, c'est sûr." Et d'être rejoint par Ayem : "Il est au top ton papa ! Il est au top à la télé et humainement c'est aussi quelqu'un de très bien. On te souhaite une aussi belle carrière que la sienne et on est très fier qu'elle débute chez nous dans le Mad Mag !"

Une séquence à (re)découvrir dès à présent dans notre player vidéo !