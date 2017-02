Benjamin Castaldi : Trompé par une de ses ex-femmes, son incroyable vengeance !

Mieux vaut ne pas se mettre Benjamin Castaldi à dos. Lors de l'émission Touche pas à mon poste (C8) diffusée jeudi 9 février 2017, le chroniqueur a dévoilé comment il s'était vengé de l'amant de l'une de ses ex-femmes. Et on conseille fortement aux âmes sensibles de s'abstenir.

Si l'ancien animateur de Secret Story n'a pas souhaité dévoiler l'identité de son ex-épouse, il n'a en revanche caché aucun détail aux téléspectateurs concernant sa vengeance. "Un homme m'a piqué une de mes femmes (...). Il s'est installé chez moi, donc j'était un peu malheureux et je cherchais une façon de me venger", a-t-il confié dans un premier temps. Il a ensuite précisé avoir remarqué que son rival conservait une bouteille de vodka au congélateur et a donc décidé de la baptiser à sa manière : "Chaque fois que j'allais voir mon fils, je prenais le soin d'uriner discrètement dans la bouteille pour que, quand il déguste sa vodka, il pense à moi. Je l'ai fait régulièrement."

Le compagnon d'Aurore Aleman n'a toutefois pu se venger ainsi bien longtemps à cause des lois de la physique : "Plus les semaines passaient, plus j'augmentais le volume de pipi et, manque de bol, ça a fini par geler, donc il s'en est rendu compte." Ce qu'il ne savait pas en revanche, c'est que Benjamin Castaldi s'était également amusé avec sa brosse à dents : "En plus de ça, j'allais dans la salle de bain, je prenais sa brosse à dents et je me frottais les fesses avec." Une vengeance... culottée.

Pour rappel, Benjamin Castaldi a été marié à Valérie Sapienza, la mère de ses fils Julien (né le 18 septembre 1996) et Simon (20 avril 2000). Leur divorce a été prononcé en 2001 et un an plus tard, c'est au bras de Flavie Flament qu'il s'est rendu devant l'autel. De leur union est né Enzo, le 8 février 2004. Le couple s'est malheureusement séparé en 2006, avant de divorcer officiellement en 2008. Benji a ensuite retrouvé l'amour dans les bras de Vanessa Broussouloux, qu'il a épousée en 2011 et dont il a divorcé en mai 2016. Trois mois plus tard, le chroniqueur disait "oui" à Aurore Aleman.