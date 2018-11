Benjamin Griveaux : Le porte-parole du gouvernement bientôt papa pour la 3e fois

Le 20 novembre 2018 marque la Journée internationale des droits de l'enfant. C'est en qualité de secrétaire d'État auprès du Premier ministre et porte-parole du gouvernement que Benjamin Griveaux s'est rendu sur le plateau des Maternelles, l'émission d'Agathe Lecaron diffusée tous les matins de le semaine sur France 5, à partir de 9h20.

Si cet invité exceptionnel a bien évidemment évoqué les actions du gouvernement en matière d'enfance et d'éducation, il a également parlé de sa vie privée. Questionné sur la manière dont il s'occupe de ses deux enfants de 4 et 6 ans et sur le temps qu'il parvient à leur accorder, Benjamin Griveaux s'est volontiers confié. Il s'est fixé deux impératifs, raconte-t-il, qu'il essaye d'honorer au mieux : être présent un soir par semaine pour lire une histoire au moment du coucher et passer une demi-journée avec eux le week-end pour partager des activités. Un "quality time" extrêmement important à ses yeux.

À la toute fin de son intervention, le chroniqueur Benjamin Muller a fait une révélation people. "Vous avez deux enfants et bientôt trois, m'a-t-on dit", a-t-il déclaré, précisant que cette information personnelle lui avait été annoncée par Benjamin Griveaux lui-même avant le début de l'émission.

Le secrétaire d'État auprès du Premier ministre et porte-parole du gouvernement de 40 ans est en couple avec Julia Minkowski, une pénaliste très réputée de 37 ans, avocate associée au cabinet Temime.