Benjamin Griveaux raconte son coup de foudre pour Julia Minkowski

C'est un rituel presque vieux comme le monde à chaque élection et Benjamin Griveaux, pourtant figure du "nouveau monde" politique, s'y est plié de bonne grâce... Pour le magazine Paris Match, il a donc accepté d'évoquer sa vie privée. À 41 ans, celui qui est candidat à la mairie de Paris est un homme heureux. Non content d'être devenu un visage incontournable de la politique, il est aussi épanoui personnellement.

Si son esprit est occupé par sa campagne pour les élections municipales, Benjamin Griveaux ne manque pas d'accorder son temps libre à Julia Minkowski, sa femme. Il a fait sa rencontre en 2007 alors qu'il travaillait pour Dominique Strauss-Kahn – à l'époque candidat pour l'investiture du PS en vue de la présidentielle – lorsque son "CV bien rempli lui tombe entre les mains". À l'époque, elle était encore une jeune étudiante en droit. C'est en lui demandant s'il pouvait venir assister à un concours d'éloquence auquel elle participait que les choses se sont précipitées... "Et là, j'ai flashé", dit-il.

Les époux, qui ont eu deux enfants et attendent l'arrivée imminente d'un troisième, sont fusionnels mais savent se dire les choses lorsque ça ne va pas. "Elle m'épaule, elle m'aide, elle me challenge et parfois... elle m'engueule !", dit-il. Si Julia Minkowski n'hésite donc pas à faire des remarques à son amoureux, il y a toutefois une chose qu'elle ne supporte pas que l'on dise sur lui... qu'il est suffisant. Un reproche que l'avocate de 38 ans ne comprend pas. "Ça me rend folle, c'est tellement loin de ce qu'il est vraiment", jure-t-elle. En revanche, pas question pour elle de pousser son implication plus loin. "Chacun suit sa voie. L'exercice du pouvoir n'est pas mon domaine", dit-elle. Son domaine, justement, c'est la justice et, en tant qu'associée dans le cabinet d'Hervé Temime, elle travaille actuellement sur le dossier de Bernard Tapie.

Avant d'aller affronter dans les urnes l'actuelle maire de Paris, Anne Hidalgo, Benjamin Griveaux va devoir décrocher l'investiture d'En Marche !, et ce n'est pas gagné d'avance. En effet, l'ex-secrétaire d'État doit affronter plusieurs candidats, parmi lesquels son ancien collègue du gouvernement Mounir Mahjoubi ou le député Cédric Villani. Selon le dernier sondage paru sur les municipales à Paris, réalisé par Ifop-Fiducial pour le Journal du dimanche et publié le 24 mars, Anne Hidalgo l'emporterait pour le moment, peu importe l'identité du candidat d'En Marche !.

