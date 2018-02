Benjamin Macé (Secret Story 11) : Son beau gosse de frère est son sosie !

Apparemment, dans la famille Macé, Benjamin n'est pas le seul beau gosse !

En effet, à en croire son compte Instagram très suivi, l'ex-candidat de Secret Story 11 sur NT1 a un petit frère qui n'a pas grand-chose à lui envier. Le jeune homme, prénommé Corentin, est d'ailleurs le portrait craché de son célèbre frère de 28 ans qui avait pour secret "J'ai participé deux fois aux Jeux Olympiques".

C'est lorsqu'il a publié une photo de son frère et lui en train de s'entraîner dans une salle de sport bordelaise ce 7 février 2018 que Benjamin a pu constater que ses admirateurs étaient étonnés par la ressemblance qui le lie à son frangin. "Vous êtes beaux, je suis fan !", "Trop chou les fratés", "Vous vous ressemblez trop", pouvait-on lire dès les premières réactions.

Une chose est sûre, Benjamin Macé n'a pas l'intention de se laisser abattre par la dernière polémique "anti-gros" qui l'a touché et continue à enchaîner les entraînements afin de motiver sa communauté de sportifs. Pour rappel, le 28 janvier dernier dans 66 minutes (M6), l'organisateur du concours Miss Curvy lisait à voix haute un texto du beau gosse – censé être juré dans un premier temps – qui disait ne pas pouvoir se permettre de participer à "ce genre d'opération qui est clairement à l'opposé de ce qu'[il] représente en tant que coach sportif". "Pour moi, ce genre de concours ne devrait même pas exister et banalise le surpoids et l'obésité qui est la plus grosse cause de mortalité dans le monde", écrivait-il par message.

Un point de vue qu'il a totalement assumé malgré la polémique en prenant le soin de préciser qu'il n'avait rien contre les candidates du concours de beauté. "Bien sûr que je m'excuse d'avoir fait de la peine à ces gens-là. Je respecte entièrement toutes les femmes qui ont participé au concours. Je ne suis absolument personne pour juger de leur beauté. Je respecte le combat qu'elles mènent contre la discrimination ou la stigmatisation de leurs problèmes", ajoutait-il dans la foulée sur CNews.