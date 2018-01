Benjamin Machet (Friends Trip) : Le sexe et prénom de son 2e bébé révélé !

La famille s'agrandit pour Benjamin Machet ! L'ancien candidat de télé-réalité révélé dans La Belle et ses princes presque charmants en 2012 a accueilli en novembre dernier avec sa belle Sarah son deuxième enfant. Déjà papa d'un petit Tao né le 8 août 2015, l'ancien basketteur est aux anges...

Sur Instagram, Sarah, la compagne de l'animateur de Friends Trip 4 (NRJ12), a partagé quelques photos de la fête de naissance de leur bébé. Dessus, Benjamin Machet prend la pose avec sa petite famille. Des clichés adorables...

Au passage, la jeune maman révèle le sexe et le prénom du bébé. Tao a désormais un petit frère qui se prénomme Damian. Au programme de cette "fête sous forme de goûter", guirlandes et ballons dans les tons verts, mini tipis décoratifs, Tic-Tac personnalisés et buffet sucré-salé.

De tendres photos qui ont fait craquer bon nombre d'internautes. "Vous êtes trop beaux tous les quatre", "Vous êtes magnifiques, j'adore votre petite famille", "Je vous souhaite plein de bonnes choses et encore une nouvelle petite tête blonde dans la famille", "C'est super, les photos donnent envie et vous êtes une famille modèle", peut-on lire.