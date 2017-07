Benjamin Machet (Les Anges) et son fils : Duo "canon" et "mignon" sur Instagram

Benjamin Machet, que l'on a pu découvrir il y a cinq ans dans La Belle et ses princes presque charmants sur W9, est devenu il y a deux ans l'heureux papa d'un petit Tao, fruit de ses amours avec sa compagne Sarah.

Sur Instagram, le beau blond est fière de son fils et partage régulièrement des clichés de leur complicité. Lundi 24 juillet 2017, l'ex-petit ami d'Anaïs Camizuli a dévoilé une nouvelle et adorable photo. On peut le voir tenir son fils par la main et les deux garçons porter des t-shirts très particuliers. Benjamin en arbore un sur lequel est inscrit "l'original", tandis que son fils s'affiche avec un autre sur lequel est écrit "le remix."

Dans la légende, le papa explique ce choix de vêtement : "C'est mon remix tout craché !!! #fatherandson #love #pereetfils #life #fun #picoftheday #instagood #original #remix #black #funny." Près de 15 000 de ses abonnés ont "liké" la photo.

Les commentaires sont eux, unanimes : le tandem est beaucoup trop mignon ! "Trop beau j'adore votre famille", "Grave portrait de papa avec les yeux de sa maman !", "Trop mignon vous deux, tel père tel fils", "Je confirme il a bien ta tête un vrai bon remix lol", "Wawww quelle ressemblance vous êtes beaux tous les deux", "Excellent les t-shirts", "Quelle beauté cet enfant, il ne peut grandir que dans le bonheur avec des parents comme vous, tellement discret pas la grosse tête une femme qui fait tellement sympathique. Continuez comme ça vous êtes superbe à voir", peut-on notamment lire.

Certains internautes ont même demandé où il est possible de trouver ces vêtements !