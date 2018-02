Benjamin Machet ridé, un gros "un coup de vieux" ? "Je suis contre la chirurgie"

Benjamin Machet aurait pris "un coup de vieux" ? Oui et il l'assume.

Visiblement alerté par de nombreux commentaires au sujet de son apparence physique sur les réseaux sociaux, le beau gosse de 34 ans passé par Les Anges de la télé-réalité (NRJ12) a décidé de prendre la parole ce 30 janvier 2018.

"Ces derniers temps j'ai reçu des messages qui me disaient que j'avais pris un coup de vieux. Effectivement, les années passent et à presque 35 ans, je suis plus proche des rides que de la peau de bébé. Chacun a sa vision des choses mais je suis contre la chirurgie. Les rides sur mon visage, qui vont s'accentuer avec le temps, sont les marques de ma vie", a d'abord statué le charmant blond.

Et d'expliquer plus en détail : "Les entraînements durs de basket pendant des années, le stress des tournages, les folles nuits que je vis depuis deux ans avec deux enfants en bas âge, le stress de la diffusion de Friends Trip 4 car j'ai beaucoup bossé et je me suis beaucoup investi en espérant ne pas être trop critiqué, le stress de savoir si une saison 5 est d'actualité et si l'on va me proposer d'autres projets, le stress d'assumer un foyer, toujours essayer de faire le mieux possible pour que mes enfants soient un jour fiers de leur père, essayer d'être à la hauteur de la vie que j'attends. Tout ça laisse des traces et pour rien au monde je ne les effacerai. Mon rêve est de mourir d'avoir fait et vu trop de choses avec plein de rides sur le visage et de dire à mes enfants et petits enfants : 'Tout ça, je l'ai fait.' Je vous souhaite à tous la même chose. #love"

Depuis sa participation remarquée à La Belle et ses Princes presque charmants sur W9 en 2012, le beau blond de 34 ans en a fait du chemin. Côté vie privée, il est le papa de Tao (2 ans et demi) et Damian (2 mois) grâce à ses amours avec la jolie Sarah et côté vie professionnelle, l'arbitre de Friends Trip 4 (NRJ12) met toutes les chances de son côté pour s'offrir un avenir florissant sur nos petits écrans.