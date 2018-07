Benjamin Pavard chambré par Rachel Legrain-Trapani avant France – Croatie

Benjamin Pavard (21 ans), jeune talent de l'équipe de France de football, a le vent en poupe.

À quelques jours de la finale de la Coupe du monde qui opposera la France à la Croatie, le joueur du VfB Stuttgart en Allemagne peut compter sur le soutien de millions de Français (surtout depuis son impressionnant but face à l'Argentine) mais aussi sur celui de sa petite amie, Rachel Legrain-Trapani (Miss France 2007).

Actuellement à Saint-Pétersbourg en Russie au côté de son jeune compagnon, l'ex-reine de beauté de 29 ans a toutefois décidé de le chambrer ce 12 juillet 2018. En légende d'une photo montrant le couple en train de se préparer avant une sortie de l'hôtel dans lequel ils séjournent, la maman de Gianni (4 ans et demi, fruit de ses anciennes amours avec le footballeur Aurélien Capoue) a commenté : "Qui met le plus de temps à se préparer ? <3 Je dis ça je dis rien #love" Une petite plaisanterie à laquelle Benjamin Pavard a ensuite répondu : "Toi bien sûr, my love <3."

Naturellement, les internautes ont été nombreux à réagir à cette publication. "Vous êtes trop beaux, le meilleur couple de cette coupe du monde", "Votre couple est extraordinairement dans l'air du temps... une femme, et maman, qui est avec un homme plus jeune ! Chapeau bas à vous 2 car c'est rare", "Vous êtes trop chou, c'est le couple le plus mignon que j'ai vu", pouvait-on lire dès les premières réactions.