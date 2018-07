Benjamin Pavard et Rachel Legrain-Trapani : Fous d'amour après France-Argentine

A la 57e minute de son duel contre l'Argentine, c'était comme si la France venait de remporter son huitième de finale de Coupe du monde contre la bande de Lionel Messi : alors que les velléités des Bleus avaient été douchées au retour des vestiaires par un but de heureux de Mercado (48e, 2-1 pour l'Albiceleste) et que les quelque 3 000 à 5 000 supporters tricolores présents à Kazan se crispaient, Benjamin Pavard, attachant petit nouveau de la sélection nationale, inscrivait un but d'anthologie, se couchant à l'angle droit de la surface adverse pour envoyer une demi-volée limpide dans la lucarne opposée du but argentin (2-2). Somptueux - "le but d'une vie", comme le titre au lendemain de l'exploit français (score final : 4-3) le quotidien L'Equipe. Devenu en un instant la coqueluche de toute une nation avec ce geste qui a tourné en boucle sur les écrans et la célébration euphorisante qui a suivi, le jeune latéral droit de 22 ans a aussi fait la fierté et l'admiration d'une personne en particulier : Rachel Legrain-Trapani, sa compagne.

En couple depuis quelques semaines avec le latéral droit du club de Stuttgart, romance qu'ils ont officialisée au printemps sur les réseaux sociaux, l'ex-Miss France 2007, qui fêtera le 31 août prochain ses 30 ans, était présente en Russie pour le huitième de finale de Coupe du monde de l'équipe de France. Elle n'avait d'ailleurs pas manqué de documenter, via sa story Instagram, son arrivée à Kazan puis au stade en compagnie d'une joyeuse bande composée d'Issa Doumbia, de sa copine Miss France 2017 Alicia Aylies, de Black M ou encore d'AB Rajan, cofondateur de La Draft Paris. De très gais lurons qu'on a pas tardé à voir s'enflammer dans les tribunes, passant comme tous les supporters des Bleus par tous les états au fil du scénario haletant de la rencontre.

Et si Rachel Legrain-Trapani n'a pas réagi au but spectaculaire de son amoureux via son compte Instagram, elle ne s'est pas privée de le féliciter au vu et au su de tous, lui ouvrant grand ses bras et recevant ses baisers à la fin du match. Des images très touchantes de leur amour au grand jour à découvrir dans notre diaporama. De même, on a pu assister à l'émouvante communion de son coéquipier Lucas Hernandez avec son père, ému aux larmes et fier.

Dans le camp opposé, c'était au contraire la soupe à la grimace. Si elle a eu des raisons d'y croire par moments, à l'instar de Diego Maradona et sa compagne, Antonella Roccuzzo, femme de Lionel Messi, est apparue effondrée avec son fils Thiago devant l'élimination de l'Albiceleste.