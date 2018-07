Benjamin Pavard : Sa petite amie Rachel Legrain-Trapani raconte leur rencontre

Rachel Lagrain-Trapani est sur un petit nuage.

L'ex-Miss France 2007 aujourd'hui âgée de 29 ans est non seulement une femme amoureuse mais aussi et surtout une femme amoureuse de champion du monde de football depuis le 15 juillet 2018. Interrogée par nos confrères du magazine Gala, la petite amie du populaire numéro 2 Benjamin Pavard (21 ans) a accepté de lever en partie le voile sur leur love story qui a débuté il y a quelques mois maintenant.

Concernant leur rencontre, l'ex-reine de beauté maman d'un petit Gianni (4 ans et demi, fruit de ses amours passées avec le footballeur Aurélien Capoue) a raconté : "On a le même groupe d'amis, tout simplement. Nous sommes ensemble depuis quelques mois. On se faisait discret sur notre couple pour nous protéger. Mais, lors du match des Bleus face à l'Argentine, je n'ai pas pu me contenir et au coup de sifflet final, j'ai sauté dans ses bras sans réfléchir." Ce nouveau bonheur, Rachel est bien décidée à en profiter à fond, elle qui a tant souffert en amour à l'en croire. "Je ne m'attendais pas à revivre une belle histoire d'amour comme ça. (...) J'ai été tellement déçue sur le plan sentimental par le passé. C'est difficile de se reconstruire après un douloureux échec. Mais bon, la vie me donne peut-être une deuxième chance...", a-t-elle continué.

Aujourd'hui, la belle n'a qu'une hâte : partir en vacances en amoureux avec son champion du monde de petit ami. Sereine, elle sait aussi que le retour en France du très jeune champion ne lui fera pas tourner la tête. "Benjamin a la tête sur les épaules, même si cela fait un petit choc. Il vivait dans sa bulle en Russie, mais je l'ai préparé doucement à ce retour. En tant que Miss France, j'ai connu cette ferveur, donc je reste très optimiste et puis, nous partons vite en vacances. Loin de tout ça. On a hâte", a-t-elle conclu.

Une interview à retrouver en intégralité dans Gala, actuellement en kiosques.