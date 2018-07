Benjamin Pavard : Son appel à Jean-Paul Rouve entendu, bientôt la rencontre

Le 21 juillet 2018, Benjamin Pavard s'offrait la couverture du magazine de L'Équipe et expliquait au cours d'une longue interview comment son nouveau statut de chouchou des Français avait bouleversé son quotidien. Dans ce même entretien, le jeune défenseur de 22 ans originaire des Hauts-de-France avait lancé un appel à Jean-Paul Rouve, après sa comparaison persistante avec le personnage de Jeff Tuche que l'acteur incarne au cinéma. "Jeff Tuche, franchement, c'est marrant. D'ailleurs, s'il lit cette interview, qu'il vienne manger des frites avec moi ! C'est le seul point commun que j'ai avec lui. Les cheveux pas trop", avait-il confié avec humour, précisant que s'il s'était montré sec avec le journaliste qui l'avait agacé, "c'était plus lié à la manière d'amener la question".

L'appel de Benjamin Pavard a été entendu puisque, deux jours plus tard, Jean-Paul Rouve lui a répondu. En tournage en Norvège pour les besoin du film Donne-moi des ailes avec Mélanie Doutey, l'acteur a publié une vidéo dans laquelle il s'adresse directement au compagnon de l'ancienne Miss France Rachel Legrain-Trapani. "Salut Benjamin. J'ai lu que tu voulais manger des frites avec moi. Écoute, avec grand plaisir, quand tu veux, on mange des frites. Je suis bien d'accord avec toi, tu n'as pas du tout la même coupe de cheveux que Jeff Tuche. Jeff Tuche, c'est plus mousseux", lance Jean-Paul Rouve, dans l'attente d'être contacté par Benjamin Pavard.