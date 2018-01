Benjamin (Secret Story 11) en couple avec l'ex-petite amie de Julien Castaldi !

Benjamin Macé, le beau gosse de la 11e saison de Secret Story (NT1) a apparemment trouvé l'amour quelques mois après sa sortie de la Maison des Secrets !

Non, ce n'est pas avec la très jolie Barbara Opsomer – qui s'est déjà envolée pour les Etats-Unis afin de participer au tournage de la 10e saison des Anges – mais avec une certaine... Ludivine Birker (La Villa des coeurs brisés et Les Princes de l'amour 4) ! Une jolie blonde de 25 ans qui n'est autre que l'ex-petite amie de Julien Castaldi, le fils aîné de Benjamin Castaldi qui est devenu chroniqueur sur NRJ12 l'an dernier.

C'est le site Purebreak.com qui a confirmé la nouvelle après que des photos de Ludivine en train d'embrasser Benjamin en terrasse d'un café ont été dévoilées sur internet. La jeune femme, contactée par nos confrères, a nié toute tentative de "buzz" et a indiqué : "Oui je confirme (être en couple avec Benjamin) et je ne souhaite pas médiatiser ma relation via mon expérience avec Julien Castaldi, car la médiatisation a détruit ma vie privée !"

Félicitations aux tourtereaux !