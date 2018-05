Benoît Dubois au bord des larmes : Il revient sur son éviction de NRJ12

Début avril, Benoît Dubois apprenait une triste nouvelle. NRJ12 a pris la décision de ne pas renouveler son contrat, après huit ans de bons et loyaux services. Une information qu'il a vite partagée avec ses fans sur ses réseaux sociaux.

Invité dans Touche pas à mon poste (C8), mercredi 23 mai 2018, le beau blond est revenu avec émotion sur ce départ qui l'a beaucoup touché. Après que Cyril Hanouna lui a demandé si tout était bel et bien fini entre NRJ12 et lui, Benoît a répondu : "Ah oui, c'est plus que fini !"

"Honnêtement, après huit ans, je pensais être remercié un jour mais pas aussi vite. Surtout qu'il y a tous mes potes qui restent là-bas. Donc ouais, j'ai été beaucoup touché", a confié le grand ami de Capucine Anav après avoir précisé qu'il était "très triste".

Mais l'ancien candidat de Secret Story 4 (2010) ne compte pas quitter le monde de la télévision pour autant comme l'a annoncé Cyril Hanouna : "Tu travailles avec notre production aussi sur des pilotes de programmes courts tournés la semaine prochaine." Pour rappel, voilà plusieurs années que l'animateur de 43 ans souhaitait le recruter. La nouvelle n'était donc pas une grande surprise pour les téléspectateurs.