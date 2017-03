Benoît Dubois : Confidences sur ses envies de paternité !

Ayem Nour est donc revenue sur le sujet au cours du Mad Mag de ce lundi 27 mars 2017. L'occasion pour le gagnant de Secret Story 4 (TF1) de confier qu'il ne s'agissait pas d'une boutade : "Ce n'est pas une blague. J'y pense de plus en plus. C'est mon petit neveu que j'ai dans les bras." Et d'ajouter : "Derrière cette image un peu farfelue et fantaisiste que je peux représenter, effectivement j'aimerai avoir une vie stable et des enfants."

La maman d'Ayvin (8 mois) en a donc profité pour révéler que chaque week-end, Benoît Dubois l'appelait afin de prendre des nouvelles de son fils.