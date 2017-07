Benoît Dubois, fini sa complicité avec Thomas : "Notre amitié était ponctuelle"

Ils ont grandement participé au succès de Secret Story 4 sur TF1 en 2010 : Benoît Dubois et Thomas Vitiello ont marqué de nombreux téléspectateurs.

Sept ans plus tard, la complicité du duo n'est plus qu'un lointain souvenir, à en croire les propos du chroniqueur du Mad Mag (NRJ12) lors d'une interview récemment accordée à nos confrères de Télé Star. "Nous ne sommes plus en contact", a en effet révélé Benoît avant d'en dire davantage : "Nous avons vécu de belles choses et je l'apprécie beaucoup, mais il a pris la décision de tout arrêter car il n'en pouvait plus des médias. Il avait envie d'être tranquille. Vous savez, il n'avait que 17 ans lorsqu'il a participé à Secret Story."

Et le grand gagnant de Secret Story 4 d'analyser avec le recul : "Notre amitié était ponctuelle : on s'est rapprochés dans un jeu et des producteurs nous ont fait travailler ensemble à la sortie donc cette amitié s'est renforcée. Mais si un jour il m'appelle car ça ne va pas, je serai là. Je sais où il travaille et nous prenons des nouvelles l'un de l'autre par des amis en commun."

Il est donc bien loin le temps des "Mauvaises" et de "Brigitte & Josiane". Désormais, les deux anciens BFF vivent leur succès séparément. Alors que Benoît Dubois n'a jamais quitté nos petits écrans grâce à sa médiatisation quasi quotidienne sur NRJ12, Thomas Vitiello a choisi de se faire plus discret, se consacrant notamment à sa passion pour le maquillage... jusqu'à son récent retour dans Secret Story 10 (NT1) en tant que guest au côté d'Anaïs Camizuli.