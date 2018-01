Benoît Dubois pas à cheval sur l'hygiène ? Ses bonnes résolutions en disent long

Le Mad Mag cartonne en after school sur NRJ12 et c'est notamment grâce à la participation de Benoît Dubois, connu pour ses vannes et pour ne pas faire dans la langue de bois. Interviewé par le magazine Public. L'ex-gagnant de Secret Story 4 et chroniqueur a révélé une étrange bonne résolution. Et le moins que l'on puisse dire, c'est qu'il a des habitudes hygiéniques déroutantes.

Après une boutade faisant croire qu'il espérait en 2018 passer son permis et aller à davantage d'expositions, le jeune homme de 28 ans a fait cette déclaration surprenante : "Il faut que j'arrête de me laver avec du shampooing, d'utiliser les serviettes du McDo comme papier toilette et de faire pipi dans les éviers."

Ce n'est pas la seule mauvaise habitude qu'il souhaite abandonner. "Il faut que je pense à ne plus demander qu'une dose de vodka au bar et que je mange au moins un légume vert par semaine, voire une clémentine", ajoute-t-il à propos de manies alimentaires de fêtard.

Bien sûr, avec Benoît Dubois, on ne sait jamais vraiment où se situe le second degré. On espère tout de même pour lui qu'il tiendra ces belles résolutions.