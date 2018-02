Benoît Dubois : "Cyril n'a jamais caché son envie de me recruter"

Depuis l'arrêt brutal du Mad Mag de NRJ12, Benoît Dubois peut se consoler grâce à sa séquence Mad Box que la chaîne a décidé de garder malgré tout à l'antenne. Interrogé par nos confrères de Télé Loisirs, le complice de la talentueuse Émilie Picch a accepté de parler de son avenir à la télé après cet hiver mouvementé...

Qu'on se le dise, le grand gagnant de Secret Story 4 (TF1) n'envisage pas du tout de passer sa vie devant les caméras. Questionné sur là "où il se voit dans dix ans", Benoît a commenté avec humour : "Dans dix ans, j'aurai le même lifting que Danièle Evenou, je serai magnifique (rires). Sérieusement, je ne me vois plus à la télévision dans dix ans. Je m'imagine sur une île, vivre en tongs et en T-shirt et être animateur sur une radio locale." Un joli projet.

En attendant son départ pour le soleil, Benoît Dubois se consacre à ses projets – de plus en plus rares ? – avec NRJ12. Il ne cache pourtant pas avoir été tenté d'aller sur C8. "Rejoindre Cyril Hanouna, c'est quelque chose dont j'ai toujours eu envie et il n'a jamais caché son envie de me recruter dans son équipe. Mais pour l'instant, je suis sur NRJ12, donc je ne vais pas annoncer mon arrivée ailleurs. (...) Quand je suis dans une maison, j'aime bien aller au bout de mes projets. Alors, pour le moment, je reste sur la chaîne. Mais pourquoi ne pas aller voir ailleurs un jour !", a-t-il déclaré. Ce n'est donc pas d'actutalité.