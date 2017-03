Benoît Hamon : Sa compagne si discrète se dévoile enfin !

Benoît Hamon a toujours pris soin de protéger sa vie privée, sa compagne Gabrielle Guallar (avec qui il est pacsé), et leurs deux filles de 10 ans (Liv) et 6 ans (dont on ignore le prénom), dont il dit qu'elles ne sont pas préparées à sa surexposition médiatique. Lancé dans la dernière ligne droite de l'élection présidentielle, l'homme politique était en meeting à l'AccorHotels Arena, à Paris, ce dimanche 19 mars, un grand rassemblement qui a attiré plus de 20 000 personnes, ses nombreux soutiens (Christiane Taubira, Najat Vallaud-Belkacem, Arnaud Montebourg, Aurélie Filippetti, Jean-Luc Romero...) mais aussi sa compagne. Pour la toute première fois, la très discrète Gabrielle Guallar a accepté de se montrer et d'exposer son soutien au candidat PS aux yeux de tous.

Pour cette étape importante dans la campagne de Benoît Hamon, Gabrielle Guallar n'est pas seulement pas restée dans les tribunes, elle est venue rejoindre son homme, père de ses deux filles. Le regard rempli de fierté durant le discours, la responsable des affaires publiques chez LVMH l'a rejoint sur scène pour partager des gestes de tendresse pour le moins inattendus lorsque l'on sait combien le couple a toujours tenu à se préserver. Une présence qui semble avoir ravi tout le clan de Benoît Hamon, à quelques heures du grand débat télévisé qui opposera, ce soir, le candidat du PS à François Fillon, Marine Le Pen, Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon sur TF1 et LCI à partir de 21h.

Cette apparition de Gabrielle Guallar aux côtés de Benoît Hamon intervient alors que le JDD a rapporté ce week-end que la jeune femme allait prochainement se révéler dans un livre de la journaliste de France 2 Alix Bouilhaguet, Le Couloir de Madame, à paraître le 5 avril aux éditions de l'Observatoire. Gabrielle Guallar y évoque pour la toute première fois son histoire avec Benoît Hamon, comment ils se sont rencontrés en 1997, alors qu'elle était étudiante à Sciences-Po et lui conseiller au cabinet de Martine Aubry (alors ministre du Travail), comment ils se sont ensuite perdus de vue pour finalement se retrouver sept années plus tard.

Tout comme Gabrielle Guallar, Brigitte Macron, Pénélope Fillon ou encore Louis Aliot (le compagnon de Marine Le Pen) se livrent dans le déjà très attendu Le Couloir de Madame.