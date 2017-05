Benoît (Koh-Lanta, l'île au trésor) : Son nouveau look divise la Toile !

"C'est un truc de fou, on ne te reconnaît pas", "On ne dirait pas du tout toi, pourquoi tu as fait ça ?", "Changement radical... Mais ça va repousser", "C'est limite choquant", "Je n'arrive pas à croire que c'est la même personne", peut-on lire.

Dans la foulée, d'autres ont indiqué ne pas être fans de la nouvelle apparence de Benoît : "Je te préfère avant, je regarde la photo depuis 5 minutes et je n'arrive pas à m'y faire", "Oh non, la barbe, ça faisait tout ton charme", "Le carnage", "Je suis désolé mais je n'aime pas du tout sans la barbe".

De son côté, Jesta a elle aussi donné son avis en commentaire. "T'es toujours aussi beau mon bébé", a-t-elle écrit. Une jolie déclaration d'amour !