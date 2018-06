Benoît (Koh-Lanta) méconnaissable à 14 ans : Une photo dossier dévoilée !

Si Benoît était plutôt discret sur Instagram ces dernières semaines, c'est parce qu'il a participé à l'émission La villa, la bataille des couples en compagnie de sa chère et tendre. Les tourtereaux étaient face à sept autres couples : Beverly et Vivian (La Villa des coeurs brisés 3), Manue et Antonin (La Villa des coeurs brisés 3), Hillary et Sébastien (Moundir et les apprentis aventuriers 3), Jazz et Laurent (La Villa des coeurs brisés 2), Steven et Cassandra (La Villa des coeurs brisés 2), Vincent Shogun et Virginie (Les Anges), Tom et Hagda (10 Couples Parfaits).

Le principe ? Chaque couple démarre l'aventure avec 10 bracelets d'une valeur de 5000 euros chacun et doit les mettre en jeu au cours des deux épreuves proposées chaque semaine : l'épreuve Pilier et l'épreuve Arena. En cas de victoire, les gagnants sont immunisés et ont la possibilité d'ôter le bracelet de l'un de leurs concurrents. Les perdants sont quant à eux nominés à la cérémonie des bracelets, qui se déroule le vendredi, et peuvent se voir retirer un ou plusieurs bracelets lors de la cérémonie qui a lieu au Temple de l'amour. Si un couple ne possède plus ce précieux objet, il quitte immédiatement la compétition. À la clé : jusqu'à 50 000 euros.

Aux commandes de ce programme, les téléspectateurs retrouveront Christophe Beaugrand et la love coach Lucie Mariotti. Le lancement est prévu pour le 16 juillet prochain, sur TFX, à partir de 18h30.