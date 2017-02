Benoît (Koh-Lanta) : Complice avec "sa moitié" Jesta, il poursuit son rêve

Le couple qui se fait surnommer "Bensta", à la façon des Brangelina, a lancé il y a quelques semaines sa chaîne Youtube. Les amoureux y dévoilent des instants de leur vie de couple, leurs voyages récents, à Rome notamment, et des défis. Le dernier en date, le Make Up Challenge. Le but ? Jesta doit maquiller Benoît qui n'échappe pas à l'utilisation du recourbe cils et au rouge à lèvres. Une transformation que le jeune homme ne découvre qu'après être passé entre les mains expertes de sa moitié. Les rôles sont ensuite inversés, Benoît doit maquiller Jesta, une mission qu'il accomplit avec bonne humeur mais sans succès. Une reconversion qu'il peut déjà éliminer s'il n'arrive finalement pas à devenir gardien de but...